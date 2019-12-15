حبيش: الاعتداء على مكتبي المستقبل والوطني الحر مدان ومستهجن

دان عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​هادي حبيش​ التعرض لمكتبي ​التيار الوطني الحر​ و​تيار المستقبل​ في عكار، معتبرا ان "هذه التصرفات غريبة عن عكار واهلها، وهي عمل جبان ومدان جرى في ظروف تتطلب اقصى درجات الوعي والحذر من المحاولات المتكررة لجرنا الى فتنة داخلية لا تبقي ولا تذر". وناشد حبيش ​القوى الامنية​ والاجهزة المختصة بالاسراع في كشف الفاعلين وانزال العقوبات بحقهم منعا للفتنة وصونا للحريات .

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