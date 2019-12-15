مخزومي ندد بالأحداث التي شهدها وسط بيروت أمس

ندد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي بالأحداث التي شهدها وسط بيروت أمس والتعرض للشباب والشابات بطريقة همجية، مؤكداً أن من مصلحة الجميع أن تبقى التحركات سلمية.
وشدد مخزومي، في بيان له، على أن من الضروري الإسراع في تشكيل حكومة مصغرة إنقاذية لفترة موجزة تلبي تطلعات الناس، وتخفف من احتقان الشارع، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي المتدهور.
وأهاب مخزومي بالجيش والقوى الأمنية اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن وسلامة المواطنين، متأسفاً لسقوط جرحى من المتظاهرين والقوى الامنية، ومتمنياً لهم الشفاء العاجل.
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