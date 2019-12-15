أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب ​جورج عدوان​ أنه "على اثر المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب ​هادي حبيش​ بصفته وكيل رئيسة هيئة إدارة السير المهندسة ​هدى سلوم​، واستعرض فيه أمورا قانونية تتعلق بالقضية التي أثيرت قبل أيام، اتصلت برئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​سهيل عبود​، ووضعت في عهدته كل ما جاء في هذا المؤتمر، وتمنيت عليه عرضها على مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ الخطوات القانونية التي يرونها مناسبة، وبالسرعة الممكنة في كل ما يتعلق بهذا الملف". وأكد النائب عدوان الحرص الشديد على "تطبيق القوانين واستقلالية القضاء وإرساء مبدأ العدالة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عدوان: وضعت الأمور التي عرضها حبيش بعهدة عبود لاتخاذ الخطوات المناسبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.