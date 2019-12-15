أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "الحزب التقدمي الاشتراكي قرر من اليوم الأول إعادة النظر في سياساته وآليات عمله وأطره التنظيمية، بما يتناسب مع تطلعات جيل الشباب في الحزب ومنظماته، واعلانه العزوف عن المشاركة في الحكومة".
واعتبر أن "رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط ووزراؤه ونوابه يتعرضون للتشهير وفبركة الاخبار والحملات الاعلامية، لكن لن تنالوا".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: الاشتراكي يتعرض للتشهير بسبب مواقفه لكن لن ينالوا منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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