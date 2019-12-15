ارسلان: تحويلات النافذين من السياسيين الى الخارج على قدمٍ وساق

قال رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ "اللي استحوا ماتوا"، ولفت ارسلان في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "تحويلات النافذين من السياسيين الى الخارج على قدمٍ وساق، ورايحة على صغار المودعين حتى وصلت بعض التحويلات الى جزر الكناري والآتي أعظم".

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