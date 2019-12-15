اتحاد بلديات الجومة استنكر الاعتداء على مركزي المستقبل والوطني الحر: سنبقى معا

أشار رئيس ​اتحاد بلديات الجومة​ ​فادي بربر​، في بيان له، إلى أننا "تلقينا بأسف شديد الأخبار التي تحدثت عن اعتداء على مكتب ​تيار المستقبل​، وكذلك على مكتب ​التيار الوطني الحر​ في عكار"، معتبراً أن "هذين الاعتداءين يستهدفان أولا عكار، وصورتها السلمية البهية النقية، التي تعكس محبة وتآلفا بين جميع أبناء عكار بمختلف أطيافها".

وشدد على أن "ردنا المناسب أننا سنبقى معا مهما حاول المخربون تفريقنا، ومهما فعلوا"، لافتاً إلى أننا "في هذا الوقت بالذات، نؤكد كعكاريين تمسكنا بالعيش معا، وإصرارنا ألا ندع شيئا يفرقنا، وكما كان أهل عكار في أصعب الظروف معا، سنبقى اليوم معا، وستبقى عكار نموذجا للشراكة الحقيقية في لبنان".

وناشد أبناء عكار وكل المسؤولين والقيادات العكارية، "أن تبذل كعادتها كل الجهود، لنمنع أصحاب النيات السيئة من تشويه وجه عكار".