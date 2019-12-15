وزير الاقتصاد السوري: لم أقل إن الاقتصاد يتحسن والمواطن لا يشعر بذلك

نفى وزير الاقتصاد والتجارة السوري سامر خليل، في حديث صحفي، "صحة ما تداولته تقارير إعلامية نسبت له القول في مجلس الشعب السوري ان ​الاقتصاد السوري​ يتحسن لكن المواطن لا يشعر بذلك"، موضحاً ان "​الوضع الاقتصادي​ يتحسن تدريجيا، وجاءت زيادة في الرواتب، وبدل أن نشاهد تحسناً، شاهدنا هجمة، وبلحظة واحدة كان سعر صرف ​الليرة السورية​ يرتفع، ما يدل مرة أخرى أن هذا شكل من الحروب".

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