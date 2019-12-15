السيسي يدعو للوقوف بوجه الدول الداعمة للإرهاب

دعا الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، في كلمة له خلال جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين" المنعقدة بمصر، إلى "تكثيف الجهود من أجل الوقوف بوجه الدول التي تدعم ​الإرهاب​"، مؤكدا أن "هذه الدول تستخدمه كأداة لتحقيق مصالحها وأهدافها"، موضحاً ان "ظاهرة الإرهاب تنمو ولا تتراجع ولا بد من تحرك دولي لمكافحته"، مشيراً الى ان "​اوروبا​ تعاني كثيرا من العناصر التي تعود إليها بعد انتهاء مهماتها في ​سوريا​، حيث تواجه مشكلة التوفيق بين قوانينها ومبادئها من ناحية، ومصالحها من ناحية أخرى".

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