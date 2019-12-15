الدفاع التركية: لا نزال في قلب الناتو ولا توجد أي محاولة للخروج منه

شدد ​وزير الدفاع التركي​ ​خلوصي أكار​، أن "بلاده لا تزال في قلب ​حلف شمال الأطلسي​ "ناتو" وشريكا أساسيا فيه، ولا توجد أي محاولة للخروج منه"، موضحاً ان "لبلاده علاقات ثنائية مع دول أخرى، لكنها لن تكون بديلا عن حلف الناتو ولا ​الاتحاد الأوروبي​".

وفي كلمة له، خلال منتدى ​الدوحة​ الـ19، أكد أكار، "اضطرار بلاده لشراء ​منظومة​ الدفاع الصاروخية إس-400 من روسيا من منطلق امن تركيا، وفي الوقت الحالي يتم النقاش في مسألة صفقة طائرات إف 35 مع ​الولايات المتحدة​ مع السعي لإيجاد حل"، لافتاً الى ان "أنقرة مهتمة أيضا بتعزيز العلاقات الثنائية مع دول أخرى مثل قطر"، مبديا "استعداد بلاده لتبادل الخبرات لتحقيق أمن المنطقة".