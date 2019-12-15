الدفاع التركية: لا نزال في قلب الناتو ولا توجد أي محاولة للخروج منه

شدد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن "بلاده لا تزال في قلب حلف شمال الأطلسي "ناتو" وشريكا أساسيا فيه، ولا توجد أي محاولة للخروج منه"، موضحاً ان "لبلاده علاقات ثنائية مع دول أخرى، لكنها لن تكون بديلا عن حلف الناتو ولا الاتحاد الأوروبي".
وفي كلمة له، خلال منتدى الدوحة الـ19، أكد أكار، "اضطرار بلاده لشراء منظومة الدفاع الصاروخية إس-400 من روسيا من منطلق امن تركيا، وفي الوقت الحالي يتم النقاش في مسألة صفقة طائرات إف 35 مع الولايات المتحدة مع السعي لإيجاد حل"، لافتاً الى ان "أنقرة مهتمة أيضا بتعزيز العلاقات الثنائية مع دول أخرى مثل قطر"، مبديا "استعداد بلاده لتبادل الخبرات لتحقيق أمن المنطقة".
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