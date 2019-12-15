شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رؤساء بلديات تركية يعلنون استقالتهم من حزب أردوغان بسبب سياساته الفاشلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن 3 رؤساء بلديات تركية تابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم عن استقالتهم من الحزب الذى يترأسه رجب طيب أردوغان، وذلك بسبب سياسيات الرئيس التركى الفاشلة. واستقال رؤساء مقاطعات تابعة لمدينة «فان»، منهم رئيس مقاطعة «توشبا» موغدات جونينى، ورئيس مقاطعة «إيبك يولو» وسيم يافيتش، ورئيس مقاطعة «إيدراميت» يافاش نور الله، وذلك حسبما نشر موقع تركيا الآن. ومؤخرًا، ستقال 57 ألف عضو من حزب العدالة والتنمية التركى الحاكم خلال شهرين ونصف الشهر، بسبب ما آلت إليه أوضاع البلاد الاقتصادية وتفشى ظاهرة الانتحار الجماعى وانهيار منظومة التعليم وبيع القطاع العام، فى ظل سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3 رؤساء بلديات تركية يعلنون استقالتهم من حزب أردوغان بسبب سياساته الفاشلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.