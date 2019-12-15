شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد يطالب بخفض رسوم استيراد مكونات إنتاج السيارت لدعم التصنيع المحلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، بضرورة الاهتمام بدعم صناعة السيارات المحلية خلال الفترة القادمة.

وقال قوطة، في بيان، اليوم، إن إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أوضحت تراجع قيمة واردات مكونات إنتاج السيارات بنسبة 23% لتصل إلى 571 مليونًا و40 ألف دولار، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ741 مليونًا و501 ألف دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وأشار رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب الوفد، إلى أن هذا الانخفاض في قيمة وحجم الواردات من مكونات الإنتاج أتت نتيجة خفض طاقة التصنيع المحلي للسيارات بنسب تصل إلى 50 % نتيجة لانخفاض المبيعات.

Advertisements

وأوضح المهندس حمدي قوطة، أن صناعة السيارات المحلية تواجه تحديات كبيرة ومنافسة غير عادلة مع نظيرتها المستوردة من الخارج خاصة الأوروبية مع زيادة الاعفاءات الجمركية عليها.

كما طالب «قوطة»، وزارة التجارة والصناعة والمالية بتقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية التي يتم تحصيلها على مكونات الإنتاج والتي تتراوح بين 5 و7% أسوة بالماركات التجارية المعفاة من الجمارك وذلك لتحقيق الميزة التسويقية للمركبات المنتجة محليًا ودعم التوسع في التصنيع المحلي للسيارات.

يذكر أن المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب المجمعة محليًا تراجعت بنسبة 12% لتصل إلى 37 ألفًا و292 مركبة خلال 10 أشهر من العام الحالي، مقارنة بـ42 ألفًا و440 وحدة خلال الفترة نفسها من العام السابق، بحسب التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".