البطولة الاحترافية.. الرجاء يحل ضيفا ثقيلا على واد زم وعينه على اللحاق بالمقدمة

يحل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، ضيفا ثقيلا على سريع واد زم، في إطار مؤجل الجولة السابعة من البطولة الاحترافية لكرة القدم، وعينه على 3 نقاط جديدة، تقربه من كوكبة المقدمة.

الفريق الأخضر، وبعد الانتصار الأخير على المغرب التطواني، يرغب في المواصلة على نفس المنوال، وتحقيق فوز آخر، يرتقي به للمركز الرابع في صبورة الترتيب، مع العلم أنه لم يخض 3 مباريات مؤجلة.

وسيستفيد الرجاء، من تواجد جميع عناصره الأساسية، بما فيهم الذين تعرضوا للإصابة، باستثناء بدر بانون، بينما الغموض مازال يحوم حول إمكانية إشراك المدرب جمال السلامي للثنائي المصاب، عمر بوطيب، وعبد الإله الحفيظي.

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في الجهة المقبلة، يطمح فريق سريع واد زم إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل مقارعة الفريق الأخضر، وتأكيد صحوته الأخيرة، بعد أن فاز في آخر نزالاته على أولمبيك آسفي.

ويحتل الرجاء، المركز السابع برصيد 10 نقاط، بينما يحتل فريق واد زم، المركز 13 برصيد 7 نقاط.

وستنطلق هذه المباراة على الساعة الثالثة بعد الزوال.