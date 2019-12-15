صراع الثأر والصدارة.. “كلاسيكو” الوداد والجيش بعناوين الإثارة والتشويق

يبحث فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن انتصار جديد، يجعله يرتقي لصدارة البطولة الاحترافية لكرة القدم، وذلك عندما يلتقي بفريق الجيش الملكي، عشية اليوم، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، في “كلاسيكو” الكرة المغربية.

هذه المباراة، التي تندرج ضمن مؤجل الجولة السابعة من البطولة، يتوخى من خلالها الفريق الأحمر، ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول يتمثل طبعا في كسب النقاط الثلاث والصعود للصدارة، والثاني يتجسد في “رد الدين” للفريق العسكري الذي أخرجه من ثمن نهائي كأس العرش، بعد أن انتصر عليه بالدار البيضاء بثلاثية.

أهداف الفريق الأحمر، لن تكون سهلة المنال، أمام فريق عسكري، “يجيد السفر” للدار البيضاء، ودائما ما يشكل عائقا أمام قطبي العاصمة الإقتصادية، كما أنه يعيش فترة رائعة، بعد تحقيقها لانتصارين متتاليين.

وكبرت طموحات أبناء عبد الرحيم طاليب، بعد العودة بانتصار ثمين من قلب وجدة، الأسبوع الماضي، بهدفين دون رد، والعودة للديار بانتصار جديد من قلب الدار البيضاء، يعني صعود ممثل العاصمة للصدارة، للمرة الأولى له هذا الموسم.

ومن المرتقب أن تعرف هذه المباراة، التي ستنطلق على الساعة الخامسة عشية، حضورا جماهيريا كبيرا، بعد الإقبال الكبير من طرف جماهير الفريق الأحمر، بالإضافة إلى الجماهير العسكرية، التي من المرتقب أن تحج بكثافة بعد أن اقتنت جميع التذاكر المخصصة لها في ظرف ساعة من الزمن، والمحددة في 3 آلاف تذكرة.