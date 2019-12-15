في حادث مميت.. مصرع شاب بعد ارتطام رأسه بحجر كبير في إحدى المنعرجات ضواحي تارودانت

لقي شاب مصرعه، ليلة أمس السبت، في حادثة سير مميتة، قرب إحدى المنعرجات الخطيرة في ضواحي دوار “تورغت”، بإقليم تارودانت.

وحسب المعطيات المتوفرة؛ فإن المتوفى كان على متن دراجته النارية، قبل أن يفقد سيطرته في إحدى المنعرجات في المنطقة المذكورة؛ ليرتطم رأسه بحجر كبير بجانب الطريق.

إلى ذلك، تم نقل الجثة نحو مستودع الأموات في مستشفى تارودانت، قبل أن تحل السلطات المعنية في عين المكان.