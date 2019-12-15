لقي شاب مصرعه، ليلة أمس السبت، في حادثة سير مميتة، قرب إحدى المنعرجات الخطيرة في ضواحي دوار “تورغت”، بإقليم تارودانت.
وحسب المعطيات المتوفرة؛ فإن المتوفى كان على متن دراجته النارية، قبل أن يفقد سيطرته في إحدى المنعرجات في المنطقة المذكورة؛ ليرتطم رأسه بحجر كبير بجانب الطريق.
إلى ذلك، تم نقل الجثة نحو مستودع الأموات في مستشفى تارودانت، قبل أن تحل السلطات المعنية في عين المكان.
كانت هذه تفاصيل خبر في حادث مميت.. مصرع شاب بعد ارتطام رأسه بحجر كبير في إحدى المنعرجات ضواحي تارودانت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.