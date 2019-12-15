عدن .. مدرسة تعاقب معلمة على خلفية تورطها في العبث بمعلم آثري

الأحد 15 ديسمبر 2019

قالت مدرسة رواد المستقبل في العاصمة عدن، أنه تم معاقبة معلمة بفصلها من العمل على خلفية تورطها في العبث بمعلم آثري خلال رحلة مدرسية إلى صهاريج الطويلة بمديرية صيرة .



وبحسب نشطاء فإن طالبات مدرسة أهلية قمن بالكتابة على لوحة تاريخية كحجر أساس تعود الى العام 1899م وكتبن اسماءهن بصورة عبثية في سابقة الاولى من نوعها وبحضرة مدرسات مرافقات.

وأعلنت المدرسة عن إستنكارها لهذا العبث، مؤكدة عدم قيامها بأي رحلة إلى أي مكان وأن هذه الرحلة تمت دون علمها .. مؤكدة أن إدارة المدرسة مع الحفاظ على تراث عدن ومعالمها التاريخية.

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وكشفت الادارة عن فصل ام روان من العمل لما قامت به من استهتار وتصرف لا أخلاقي والبحث عن من قام معها بوضع اسم المدرسة لمعرفة الدوافع.