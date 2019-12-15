- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن عدن .. مدرسة تعاقب معلمة على خلفية تورطها في العبث بمعلم آثري والان مع التفاصيل
الأحد 15 ديسمبر 2019
قالت مدرسة رواد المستقبل في العاصمة عدن، أنه تم معاقبة معلمة بفصلها من العمل على خلفية تورطها في العبث بمعلم آثري خلال رحلة مدرسية إلى صهاريج الطويلة بمديرية صيرة .
وبحسب نشطاء فإن طالبات مدرسة أهلية قمن بالكتابة على لوحة تاريخية كحجر أساس تعود الى العام 1899م وكتبن اسماءهن بصورة عبثية في سابقة الاولى من نوعها وبحضرة مدرسات مرافقات.
وأعلنت المدرسة عن إستنكارها لهذا العبث، مؤكدة عدم قيامها بأي رحلة إلى أي مكان وأن هذه الرحلة تمت دون علمها .. مؤكدة أن إدارة المدرسة مع الحفاظ على تراث عدن ومعالمها التاريخية.
وكشفت الادارة عن فصل ام روان من العمل لما قامت به من استهتار وتصرف لا أخلاقي والبحث عن من قام معها بوضع اسم المدرسة لمعرفة الدوافع.
كانت هذه تفاصيل خبر عدن .. مدرسة تعاقب معلمة على خلفية تورطها في العبث بمعلم آثري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.