اليمن.. بدء المرحلة الثانية من حملة ازالة البسطات في صيرة بعدن

الأحد 15 ديسمبر 2019

بدأت اليوم المرحلة الثانية من الحملة الشاملة التي تشهدها مديرية صيرة بمحافظة عدن، والمتمثلة بإزالة البسطات والمفارش من الشوارع الرئيسة بالمديرية ونقلها إلى منطقة السيلة.



وشملت الحملة التي نفذها قسم العوائق بمكتب الأشغال العامة بالمديرية وبمشاركة اللواء الخامس دعم وإسناد و بإشراف مباشر من مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن خالد سيدو، وأركان حرب اللواء الخامس دعم واسناد عواد النوبي، ازالة المفارش من اسواق البز وحسن علي والشيخ عبدالله والأزقة التي تربط سوق البز بالشوارع الأخرى.

Advertisements

وخلال الحملة أكد سيدو، استمرار الحملة الشاملة في مديرية صيرة والتي بدأت بتنظيم حركة سير السيارات الأجرة وتفعيل عمل الفرزات، يليها ازالة المفارش والبسطات في الشوارع الضيقة ونقلهم إلى منطقة السيلة والتي تسببت في إعاقة حركة المواطنين والسيارات في هذه الشوارع.

وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من الحملة ستشمل ازالة العوائق والإستحداثات التي أمام المحلات التجارية في اسواق المديرية.

وبدوره جدد النوبي، حرصهم على حفظ النظام والأمن والإستقرار في المديرية، داعيا المواطنين إلى التعاون والإستجابة مع الحملة.