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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر والان مع التفاصيل
الأحد 15 ديسمبر 2019
نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للإرصاد الجوية توقعاتها لطقس، اليوم.
وذكرت أن الطقس اليوم الأحد يسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-
الصغرى العظمى
القاهرة 12 17
طنطا 11 17
الإسكندرية 12 18
مطروح 10 17
دمياط 13 18
الإسماعيلية 11 18
السويس 12 17
العريش 11 17
رأس سدر 10 18
نويبع 15 20
طابا 09 18
الطور 13 22
شرم الشيخ 15 23
الغردقة 13 23
سوهاج 10 20
قنا 11 21
الأقصر 10 22
أسوان 12 22
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 20 31
أبو ظبي 21 27
الكويت 15 21
القدس 06 14
غزة 11 20
بغداد 11 20
الخرطوم 16 32
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