شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين.. أمطار وطقس غير مستقر في اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين أن الطقس، اليوم الأحد، خلال أجازة يومها الوطني، غير مستقر مع تساقط أمطار قد تكون رعدية أحياناً.

وأكد أن الرياح شمالية شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقدة، وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً، مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحياناً.

وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر، وقد يصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة.