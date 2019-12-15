شكرا لقرائتكم خبر عن 48 ساعة حاسمة.. العراق في انتظار تسمية الحكومة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

تخوض الكتل السياسية في العراق هذه الأيام مفاوضات اللحظة الاخيرة لتسمية مرشح جديد لتشكيل الحكومة الانتقالية عقب استقالة الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي مطلع الشهر الجاري.

وتأتي هذه المشاورات والاجتماعات في الوقت الذي تشهد بغداد وتسع محافظات منذ الخامس العشرين من الشهر الماضي مظاهرات واعتصامات غير مسبوقة في تاريخ العراق للمطالبة بتغيير العملية السياسية وتشريع قانون جديد للانتخابات لتشكيل حكومة جديدة.

ولم يتبق أمام الرئيس العراقي سوى 48ساعة لانتهاء المهلة الدستورية المحددة لتسمية مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة أو أن يتولى هو منصب رئاسة الحكومة إضافة إلى منصبه كرئيس للبلاد ..

وفي الوقت الذي تسعى الكتل والاحزاب البحث عن مرشح من داخل البنية السياسية الحالية، فإن المتظاهرين يطلبون مرشحا مستقلا من خارج العملية السياسية.