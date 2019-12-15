شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعتقل 3 مقدسيين بينهم أمين سر فتح والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال اليوم ثلاثة مقدسيين بينهم أمين سر فتح. وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس أن جيش الاحتلال اعتقل أمين سر حركة فتح بالقدس المحتلة شادي مطور، وناشطين اثنين واستدعى آخر للتحقيق، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. وقال الناشط المقدسي ناصر عجاج: إن جيش الاحتلال اعتقل الناشطين المقدسيين عرين زعانين من حي وادي الجوز، ومجدي أبو غزالة من حي الصوانة وسط القدس.

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