شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تُجلي 54 ألفًا بسبب قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن هذه أكبر عملية إجلاء في وقت السلم في إيطاليا إذ اضطر أكثر من 60 في المئة من سكان المدينة إلى إخلاء منطقة في دائرة نصف قطرها 1617 مترا حول المكان الذي عُثر فيه على القنبلة.
وذكرت السلطات أن القنبلة البريطانية التي يُعتقد أنها أُسقطت على المدينة عام 1941 طولها متر وتحتوي على 40 كيلوجراما من الديناميت.
وعُثر على القنبلة بمحض الصدفة الشهر الماضي أثناء أعمال ترميم في دار للعرض السينمائي.
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