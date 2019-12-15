شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تُجلي 54 ألفًا بسبب قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الإيطالية إنها أجلت نحو 54 ألف شخص عن مدينة برينديزي بجنوب البلاد اليوم الأحد لحين انتهاء الخبراء من نزع فتيل قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية.

وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن هذه أكبر عملية إجلاء في وقت السلم في إيطاليا إذ اضطر أكثر من 60 في المئة من سكان المدينة إلى إخلاء منطقة في دائرة نصف قطرها 1617 مترا حول المكان الذي عُثر فيه على القنبلة.

وذكرت السلطات أن القنبلة البريطانية التي يُعتقد أنها أُسقطت على المدينة عام 1941 طولها متر وتحتوي على 40 كيلوجراما من الديناميت.

وعُثر على القنبلة بمحض الصدفة الشهر الماضي أثناء أعمال ترميم في دار للعرض السينمائي.