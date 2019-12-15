المالكي يدعو إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس الوزراء

وقال مكتب المالكي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم سفير فرنسا لدى العراق برونو اوبير، وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الإوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ومستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين".واكد المالكي، بحسب البيان، أن "فرنسا كان لها موقف داعم للعراق في حربه ضد الاٍرهاب، ونتطلع الى زيادة هذا الدور خلال المرحلة المقبلة ليشمل جميع المجالات".

واشار إلى "ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء، وضرورة اختيار شخصية قادرة على تجاوز التحديات وتلبية مطالب المواطن العراقي".

بدوره اعرب السفير اوبير، وفق البيان، عن "دعم بلاده الكامل للعراق واستقراره والحفاظ على وحدته أرضاً وشعباً".