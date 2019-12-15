المالكي يدعو إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس الوزراء

دعا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأحد، إلى الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس لمجلس الوزراء.
واكد المالكي، بحسب البيان، أن "فرنسا كان لها موقف داعم للعراق في حربه ضد الاٍرهاب، ونتطلع الى زيادة هذا الدور خلال المرحلة المقبلة ليشمل جميع المجالات".
واشار إلى "ضرورة الالتزام بالتوقيتات الدستورية لحسم ترشيح رئيس مجلس الوزراء، وضرورة اختيار شخصية قادرة على تجاوز التحديات وتلبية مطالب المواطن العراقي".
بدوره اعرب السفير اوبير، وفق البيان، عن "دعم بلاده الكامل للعراق واستقراره والحفاظ على وحدته أرضاً وشعباً".
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