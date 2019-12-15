الاعمار تعلن اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على قطع الاراضي السكنية

أعلن وزير الاعمار والاسكان والبلديات العامة بنكَين ريكاني، الأحد، اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على قطع الاراضي السكنية.

وقال ريكاني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم اطلاق الاستمارة الالكترونية للتقديم على قطع الاراضي السكنية بموجب قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 70 لسنة 2019 لكافة المواطنين وحسب الضوابط وللفئات كلها".

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وأضاف انه "بإمكان المواطن الدخول على الموقع الالكتروني للوزارة والاطلاع على الاستمارة الالكترونية الخاصة بالتقديم واختيار الفئة المشمول بها وهم (ذوو الرعاية الاجتماعية، وذوو الاعاقة، والفئات الاخرى، وذوو الدخل العالي)".

واوضح انها "عملت على تنفيذ القرار 70 منُذ صدوره في شهر آذار الماضي بمتابعة واشراف مباشر من الوزير".