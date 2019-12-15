عشائر بني أسد تؤكد على تنفيذ توجيهات المرجعية وتستنكر موجة الاغتيالات والخطف

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أكدت عشائر بني أسد في بغداد، اليوم الأحد، على تنفيذ توجيهات المرجعية الدينية، معربة عن استنكارها لموجة الاغتيالات والخطف والتهديدات.
وقالت العشائر في بيان صدر عقب عقدها مؤتمرا صحفيا، بحضور زعماء وشيوخ وأكادميين، إنه "من الضروري تنفيذ توجيهات المرجعية الدينية العليا من خلال خطب الجمعة السابقة، إلى جانب التأكيد على المطالب المشروعة للمتظاهرين".
وأضافت "نستنكر ونحذر من النتائج الوخيمة لموجة الأغتيالات والخطف والتهديدات للناشطين الشباب المطالبين بالحقوق المشروعة وتقييد الحريات الصحفية وغلق وانذار المؤسسات الصحفية العراقية"، مؤكدة على "ضرورة الخروج بالعراق الى بر الامان وتعزيز السلم المجتمعي بين ابناء الشعب العراقي".
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