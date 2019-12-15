العمليات المشتركة تنفي عودة 'داعش' الى حوران

نفى المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، الأحد، الأنباء المتداولة بشأن وجود تهديدات من قبل عناصر عصابات "داعش" وعودتها إلى وادي حوران في الأنبار.

وقال الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "القوات الأمنية متواجدة في وادي حوران وكذلك في مناطق جبال حمرين، وتنفذ عمليات استباقية لملاحقة فلول داعش الإرهابي، بناءً على المعلومات الاستخبارية".

وأضاف أن "القوات الأمنية تعمل على ملاحقة الدواعش، إضافة إلى انه، تأسر عدداً منهم، وتقتل عدد آخر"، مؤكداً أنه "لا صحة لتهديد داعش أو عودتها".

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وتابع أن "هذه الأنباء مجرد دعايات تُرسل من قبل التنظيمات الإرهابية، هدفها إعادة نشاطهم وتواجدهم كما كان في السابق"، مشيرا إلى أن "جميع قطعاتنا الأمنية متواجدة، ولا توجد ثغرة واحدة، أو مكان في الصحراء يضم هؤلاء الإرهابيين".

واكد الخفاجي أن "ما تقوم به العمليات المشتركة من عمليات نوعية هدفها مطاردة ما تبقى من عصابات داعش الإرهابية"، موضحا أن "القيادة يوم بعد يوم تتقدم لدحر العصابات الإرهابية".