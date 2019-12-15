انتشال 50 جثة من مقبرة جماعية في المكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية، الأحد، أنها انتشلت 50 جثة على الأقل كانت مدفونة في مقبرة جماعية عثر عليها في تشرين الثاني الماضي، في ولاية خاليسكو بشمال البلاد.
وعثر على هذه المقبرة الجماعية في 22 تشرين الثاني الماضي، في مزرعة بقرية تلاخومولكو بالقرب من غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو، التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.
وذكرت نيابة خاليسكو أن السلطات حددت هويات 13 شخصا (12 رجلا وامرأة واحدة) حتى الآن كانت قد أبلغت باختفائهم، وذلك فيما تتواصل عمليات البحث لتحديد هويات وأسباب وفاة الضحايا الآخرين.
وبين الأول من كانون الثاني و30 تشرين الثاني، أحصت السلطات 2465 جريمة قتل في الولاية التي ينشط فيها كارتل تهريب المخدرات الذي يتمتع بنفوذ قوي "خاليسكو الجيل الجديد".
وذكرت نيابة خاليسكو أن السلطات حددت هويات 13 شخصا (12 رجلا وامرأة واحدة) حتى الآن كانت قد أبلغت باختفائهم، وذلك فيما تتواصل عمليات البحث لتحديد هويات وأسباب وفاة الضحايا الآخرين.
وبين الأول من كانون الثاني و30 تشرين الثاني، أحصت السلطات 2465 جريمة قتل في الولاية التي ينشط فيها كارتل تهريب المخدرات الذي يتمتع بنفوذ قوي "خاليسكو الجيل الجديد".
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