العراق يستورد اكثر من مليون دراجة هوائية بقيمة 55 مليون دولار خلال 2018

اعلن الخبير الاقتصادي منار العبيدي، ان العراق استورد 1,203,832 دراجة هوائية بقيمة 55 مليون دولار خلال 2018.

وقال العبيدي ان "المصدر الرئيس لهذه الدراجات هي الصين بالدرجة الأولى ثم الاتحاد الأوربي ثم ايران وبلغ معدل سعر الدراجة الهوائية المستوردة الواحدة بحدود 46 دولار للدراجة الواحدة".

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واضاف ان "سعر استيراد الدراجة الهوائية من الصين بلغ 47 دولار بينما بلغ معدل سعر استيراد الدرجة الهوائية من دول الاتحاد الأوربي بحدود 25 دولار اما سعر استيراد الدراجة الهوائية الواحدة من ايران فبلغ 187 دولار".

يذكر ان مصنع المحمودية للصناعات المعدنية والدراجات الذي يبلغ معدل مصروفاته الشهرية بحدود 30 الف دولار بلغت مبيعاته للسنة الماضية دراجة واحدة فقط لعدم قدرته على التنافس مع المنتوجات الموجودة في السوق لقدم اليات الإنتاج وعدم استبدالها بمكائن صناعية جديدة تلبي حاجة السوق للانواع المختلفة من الدراجات.