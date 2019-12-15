الجيش الإسرائيلي "يخالف أعرافه" وينشر أعداد المصابين بصفوفه

خالف جيش الاحتلال الإسرائيلي أعرافه المتمثلة في عدم إعلان أعداد المصابين في صفوفه في أوقات التصعيد وخاصة مع قطاع غزة، معلنا الأحد أن أكثر من 57 ألف جندي مصابون بإعاقات تتنوع بين جسدية وعقلية.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن 591 جنديا من الجنود الذين عولجوا في قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع "يعانون من إعاقات شديدة".

ولفتت إلى أن 817 جنديا أصيبوا في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، عام 2014، من بينهم 516 يعانون من عجز بنسبة 20% فأكثر.

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وتابعت الوزارة: "بالإضافة إلى المصابين بإصابات جسدية، تم التعرف على ما يقرب من 5000 من قدامى الجنود الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة".





وعادة ما لا ينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي على الفور أعداد المصابين في صفوفه، ويصل عدد أفراد الجيش الإسرائيلي إلى 615 ألفا بينهم 445 ألفا في قوات الاحتياط.

وتقدر ميزانية الجيش الإسرائيلي بنحو 18 مليار دولار أمريكي سنويا من بينها 3 مليارات دولار تأتي كدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويفرض القانون الإسرائيلي الخدمة العسكرية الإلزامية على كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق سن 18 عاما.