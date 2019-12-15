علاوي يطالب بحكومة عراقية "مصغرة ومؤقتة"

طالب رئيس ائتلاف الوطنية في العراق إياد علاوي، الأحد، بأن تكون الحكومة المقبلة "مصغرة ومؤقتة" ولا يتجاوز سقفها عاما واحدا.

جاء ذلك في رسالة من علاوي إلى الرئيس العراقي برهم صالح بشأن تشكيل الحكومة المقبلة بعد استقالة حكومة عادل عبدالمهدي على خلفية الموجة الثانية من الاحتجاجات العراقية على تردي الأوضاع المعيشية والنفوذ الإيراني التي لا تزال متواصلة.

وقال علاوي، في رسالته إن "الحكومة المقبلة ينبغي أن تكون حكومةً مصغرة ومؤقتة لا يتجاوز سقفها عاما واحدا ولا ترشح للانتخابات، تهيئ لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة بقانون انتخابات جديد".

ودعا علاوي إلى الإسراع في معالجة الأوضاع الحالية، مقترحا حلولا من شأنها إنهاء الأزمة وصولا إلى حالة الاستقرار المنشود، عندما تتولى حكومة دائمة تعمل على تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة فرص العمل واستكمال إحالة المفسدين والمتورطين في قتل العراقيين السلميين إلى القضاء في محاكمات علنية.

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وكان الرئيس صالح قد أكد، الإثنين الماضي، على الالتزام بالتوقيتات الدستورية لاختيار رئيس مجلس وزراء لحكومة مؤقتة "مرضي عنه من الشعب".

ميدانيا، أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على خمسة متهمين بحادثة ساحة الوثبة.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن، الخميس الماضي، المباشرة "بإجراء التحقيق بخصوص جريمة قتل الشاب في ساحة الوثبة"، مضيفاً: "سوف تصدر مذكرات قبض بحق كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة".



ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة خلفت 460 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان الرسمية المرتبطة بالبرلمان.

ورغم استقالة حكومة عبدالمهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، فإن المظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.