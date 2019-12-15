نتنياهو يحذر لبنان من استخدام إيران أراضيه لضرب إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن لبنان سيدفع ثمنا باهظا "إذا ما تجرأت" إيران على ضرب إسرائيل من أراضيه.



وكان مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى قرباني توعد، الأسبوع الماضي، بضرب إسرائيل انطلاقاً من لبنان.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، الأحد، "سمعنا قبل عدة أيام مسؤولا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني يهدد مجددا بأن إيران ستدمر تل أبيب، وبهذا هو كشف حقيقة بسيطة مفادها أن حزب الله هو مجرد أداة إيرانية تعمل من لبنان ضد إسرائيل".



وأضاف نتنياهو: "ورغم قيام نصرالله على الفور بنفي تصريحات المسؤول الإيراني، أود أن أوضح بأنه لو تجرأ حزب الله على مهاجمة إسرائيل، فهذه المنظمة والدولة اللبنانية التي تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات علينا ستدفعان ثمنا باهظا للغاية".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال في تغريدة على "تويتر" ، قبل أيام إنه "فيما يتعلق بتهديدات إيران بضرب تل أبيب من لبنان، أود أن أكرر: لن نسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية وإذا لزم الأمر سوف نقوم بعمل عسكري، إسرائيل ليست مثل المتظاهرين العاجزين الذين ذبحهم النظام الإيراني".