إضراب بالعراق وتمديد إعلان جوبا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالأحد 2019/12/15 03:02 م بتوقيت أبوظبي
نشرة الظهيرة من "العين الإخبارية"
في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الأحد، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تجدون: دعوة لإضراب عام بالعراق.. وإيران تضغط لتمرير مرشحها للحكومة، صحيفة سويسرية: حزب داود أوغلو يهدد مستقبل أردوغان، نائب ديمقراطي معارض لمساءلة ترامب سيتحول لـ"جمهوري"، حكومة السودان والجبهة الثورية تتفقان على تمديد "إعلان جوبا".
كما تتابعون أيضا: الحزب الحاكم في موريتانيا يطمح لدعم أقوى لـ"الغزواني" بمؤتمره العام، 112 ألف عضو بحزب أردوغان يستقيلون خلال 4 أشهر، مظاهرة حاشدة لحركة "السردين" ضد اليمين المتطرف بإيطاليا، إصابة 23 عنصرا أمنيا جراء اشتباكات مع المتظاهرين بلبنان، ستيرجن تطالب جونسون باستفتاء ثان على استقلال اسكتلندا.
أما في الاقتصاد فتطالعون: بعد اتفاق أمريكا والصين.. توقعات إيجابية بشأن الاقتصاد العالمي 2020، أرامكو ترتفع ثالث أيام التداول ببورصة السعودية إلى 37.1 ريال للسهم، إيني الإيطالية تتوقع استقرار سوق النفط بعد اتفاق التجارة.
وفي الرياضة: أتلتيكو مدريد يعود للمربع الذهبي في الليجا بثنائية أمام أوساسونا.
وأخيراً الفن: مقتنيات روائع هوليوود للبيع في مزاد.
كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.
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