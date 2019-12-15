لودريان: على السلطات في لبنان أن "تتحرك" حيال الأزمة

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وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد أن على المسؤولين اللبنانيين أن "يتحركوا" ويضعوا حدا للأزمة التي تشل البلد في ظل حركة احتجاج شعبية تطالب برحيل السلطة السياسية. وقال لودريان خلال برنامج "مسائل سياسية" على راديو "فرانس إنتر" "يجب أن تتحرك السلطات السياسية لأن البلد في وضع حرج".

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