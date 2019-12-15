ستيرجن: جونسون لن يتمكن من الإبقاء على اسكتلندا في المملكة المتحدة ضد رغبتها

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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن اليوم الأحد إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لن يتمكن من الإبقاء على بلادها في المملكة المتحدة ضد رغبتها.

وقال جونسون وحكومته مرارا إنهم لن يسمحوا بإجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا لكن ستيرجن قالت بعد فوز الحزب القومي الاسكتلندي بأغلبية ساحقة بلغت 48 مقعدا من المقاعد المخصصة لاسكتلندا في البرلمان البريطاني وعددها 59 إن حزبها الآن يملك تفويضا لطلب استفتاء ثان.

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وأضافت لبرنامج أندرو مار الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إذا كان يعتقد... أن قول لا يضع حدا للأمر فسوف يكتشف أنه مخطئ تماما وكليا".

وتابعت تقول "لا يمكنك الإبقاء على اسكتلندا ضمن الاتحاد (المملكة المتحدة) ضد رغبتها... إذا كان مقدرا للمملكة المتحدة أن تستمر فسيكون بالموافقة فحسب. وإذا كان بوريس جونسون واثقا في حالة الاتحاد فعليه أن يكون واثقا بما يكفي لإثبات ذلك والسماح للناس باتخاذ القرار".