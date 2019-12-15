مصدر: مليشيا الحوثي تبدأ بتصفية القيادات المشكوك في ولائها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بالتخلص من القيادات الموالية لها ومشرفيها المشكوك بهم خاصة غير المنتمين للسلالة، عبر إرسالهم إلى الجبهات المشتعلة سواءً في الساحل الغربي أو بمحافظتي الضالع وصعدة.



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ونقلت وكالة "خبر" عن مصدر قبلي، أن قيادة المليشيا أصدرت أوامر منذ منتصف العام الجاري قضت بعملية تدوير لقياداتها المتواجدة في المحافظات الخاضعة لسيطرتها وإرسالهم للجبهات مقابل عودة مشرفي تلك الجبهات إلى العمل المكتبي والأمني بتلك المحافظات.

وأضاف، أن عدداً من جثث القيادات والمشرفين الذين لقوا مصرعهم في الجبهات تقوم المليشيا بدفنهم مباشرة، رافضة السماح لأسرهم برؤيتهم، موضحاً أن غالبية تلك القيادات تم قنصها أو استهدافها من الخلف.

وأكد المصدر القبلي أن الخلافات البينية في الصفوف الأولى لقيادات مليشيا الحوثي تصاعدت حدتها مؤخراً، وسط اتهام القيادات غير المنتمية لمحافظة صعدة والسلالة بالتخاذل، محملة إياها سبب الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها المليشيا خلال الفترة الأخيرة بمختلف الجبهات