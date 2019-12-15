مصر.. . تعرف على حالة الطقس الآن ومناطق سقوط الأمطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قالت الأرصاد الجوية المصرية إن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على شمال البلاد يُصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، الأحد، وتنشط الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة، وتُزيد من إحساسنا ببرودة الطقس.



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أما عن حالة الطقس الآن مستقرة ومائل للبرودة شمالاً حتى القاهرة، وشمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا، ولكن الساعات المقبلة تشهد تقلبات جوية مع برودة شديدة ليلا، ورياح عنيفة تنشط على البحر الأحمر والمتوسط مما تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس الأن وخلال الساعت المقبلة، السائقين وخاصة في القيادة على الطرق السريعة منعها للنزلاق في حالة هطول الأمطار، وعدم ارتكاب الحوادث بسبب الشبورة التي تتعرض لها البلاد، وخاصة الطرق الصحراوية.

وحددت الأرصاد الجوية مناطق سقوط الأمطار اليوم الأحد الموافق 15/12/2019، حيث تتعرض مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومناطق في شمال الصعيد للمطار، وتكون الامطار غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.