شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للإرصاد الجوية توقعاتها لطقس، اليوم.

وذكرت أن الطقس اليوم الأحد يسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:- الصغرى العظمى القاهرة 12 17 طنطا 11 17 الإسكندرية 12 18 مطروح 10 17 دمياط 13 18 الإسماعيلية 11 18 السويس 12 17 العريش 11 17 رأس سدر 10 18 نويبع 15 20 طابا 09 18 Advertisements الطور 13 22 شرم الشيخ 15 23 الغردقة 13 23 سوهاج 10 20 قنا 11 21 الأقصر 10 22 أسوان 12 22 أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي: الصغرى العظمى مكة المكرمة 20 31 أبو ظبي 21 27 الكويت 15 21 القدس 06 14 غزة 11 20 بغداد 11 20 الخرطوم 16 32

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