شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زلزال قوي يهز الفلبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالاً شدته 6.9 درجة ضرب الفلبين اليوم الأحد. وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال يقع على مسافة 56 كيلومترا جنوب غربي مدينة دافاو وعلى عمق 53 كيلومترا. وقال مركز المحيط الهادي للتحذير من موجات المد العاتية (تسونامي) إنه ليس هناك خطر من حدوث موجات مد بعد الزلزال. ولم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية. وتقع الفلبين في منطقة حزام النار النشطة من الناحية الجيولوجية وتعاني من هزات متكررة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال قوي يهز الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.