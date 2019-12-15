شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 6 مسلحين من طالبان واعتقال 6 آخرين في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 قتلت القوات الخاصة الأفغانية 6 مسلحين من حركة طالبان، خلال عمليات شنتها في العاصمة كابول و 3 أقاليم، طبقاً لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد. وذكر المسؤولون العسكريون اليوم أن القوات الخاصة قتلت ستة من مسلحي حركة طالبان ودمرت مخزن صغير للأسلحة، خلال مداهمة في منطقة تارين كوت بإقليم أوروزجان. وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت 3 من مسلحي طالبان ودمرت مجموعة صغيرة من الأسلحة، خلال مداهمة منفصلة في منطقة "محمود راقي" بإقليم كابيسا. واعتقلت القوات الخاصة مسلحين اثنين من طالبان خلال مداهمة في العاصمة كابول، حسب المسؤولين. وأضاف المسؤولون أن "القوات الخاصة دمرت مخزنا للأسلحة خلال مداهمة في منطقة شيندند بإقليم هيرات". وتابع المسؤولون أن :القوات الخاصة اعتقلت مسلحاً من حركة طالبان، خلال مداهمة منفصلة بمنطقة "جوريان" بإقليم هيرات".





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 مسلحين من طالبان واعتقال 6 آخرين في أفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.