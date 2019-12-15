الداخلية العراقية تعلن القبض على 5 متهمين بجريمة ساحة الوثبة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 5 متهمين بجريمة ساحة الوثبة. وذكرت الوزارة، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أنه تم "إلقاء القبض على 5 متهمين بجريمة حادثة الوثبة". وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، الخميس الماضي، المباشرة "بإجراء التحقيق بخصوص جريمة قتل الشاب في ساحة الوثبة"، مضيفاً: "سوف تصدر مذكرات قبض بحق كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة". وأثار مقتل الشاب قرب تجمعات المتظاهرين في ساحة الوثبة وسط العاصمة العراقية بغداد موجة احتجاجات وجدلاً وتبادل اتهامات بشأن الطريقة بالغة العنف التي قتل فيها. وكشفت الشرطة العراقية إن خلافاً بين شاب في الـ 17 من عمره ومحتجين انتهى بقتله وتعليق جثته على عمود إشارة مرور في ساحة الوثبة بالقرب من ساحة التحرير، ويتهم المتظاهرون هذا الشخص بإطلاق النار عليهم وقتل عدد منهم، قبل مهاجمتهم لمنزله وقتله.
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