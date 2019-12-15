شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفارة الليبية في القاهرة تعلن تعليق جميع أعمالها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتباراً من اليوم الأحد. وقالت السفارة الليبية في بيان صحافي عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك" إن "سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15ديسمبر (كانون الأول) 2019 وحتى إشعار آخر".





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