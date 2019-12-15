كيف تنظف جسمك من أضرار الحلوى والوجبات السريعة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشفت وصفات منزلية سهلة قدرتها على تطهير الجسم من الآثار الجانبية للأطعمة السريعة أو المعالجة، والتي ينصح بها بعد فترات إهمال الطعام الصحي.



وافاد موقع "سي ان ان" ان بعض هذه الوصفات "العلاجية" اللذيذة هي كالاتي:

اللبن الرائب والتوت: هذا الصنف هو من الخيارات الخفيفة والصحية، والتي ينصح بتناولها كوجبة فطور لتحفيز عملية الأيض في الجسم، ومحاربة الالتهابات التي تسببها السكريات والكحول.

الشوفان: تناول طبق الشوفان مع قليل من الفاكهة يزود الجسم بالألياف الضرورية للهضم وتنظيف الجسم.

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الشاي الأخضر: شرب الشاي الأخضر عند بداية اليوم يعطي دفعة من النشاط، بالإضافة إلى كونه غنيا بمضادات الأكسدة التي تحارب العناصر المؤذية التي تدخل الجسم من خلال الأطعمة السريعة والسكريات. ويساعد الشاي الأخضر على إعادة مستوى السكر في الدم إلى معدلاته الطبيعية.

الماء: ترطيب الجسم جيدا مهم لتطهيره من السموم المتراكمة، وتسريع عملية الهضم، ومحاربة الانتفاخ.

البيض: يحتوي البيض على مركب الـ "سيستين"، الذي يحارب السموم التي تنتج في الجسم إثر شرب الكحول، ويزود الجسم بالبروتين والفيتامينات.

الفاكهة الغنية بالسوائل: تناول البرتقال، أو الدراق، أو التوت، أو البطيخ، أو غيرها من الفاكهة الغنية بالسوائل هو أحد طرق تزويد الجسم بالسوائل التي يحتاجها للتنشط بعد الإفراط في تناول السكر أو الوجبات الغنية بالملح والدهون.