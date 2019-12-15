الصين تعلق رسوما جمركية إضافية على منتجات أمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ بكين

علقت الصين رسوما جمركية إضافية فرضت على منتجات أمريكية، وكان يفترض أن تدخل حيز التنفيذ الأحد، بعدما أعلنت واشنطن وبكين عن انفراج في حربهما التجارية.

وأعلنت وزارة المالية الصينية أن بكين ستعلق تطبيق رسوم جمركية إضافية نسبتها 10 و5% على بعض الواردات الأمريكية، وستواصل تعليق رسوم إضافية على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة وقطعها.

وتأتي الخطوة بعدما ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية أعلن عنها أخيرا على منتجات صينية، في إطار اتفاق تجاري في "مرحلته الأولى".