نتانياهو: الدولة اللبنانية وحزب الله سيدفعان ثمنا باهظا للغاية اذا تمت مهاجمتنا

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى اننا "سمعنا قبل عدة أيام مسؤولا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني يهدد مجددا بأن إيران ستدمر تل أبيب، وبهذا هو كشف حقيقة بسيطة مفادها أن حزب الله هو مجرد أداة إيرانية تعمل من لبنان ضد إسرائيل.
ولفت نتانياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، الى انه "رغم قيام امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله على الفور بنفي تصريحات المسؤول الايراني، أود أن أوضح بأنه لو تجرأ حزب الله على مهاجمة إسرائيل، فهذه المنظمة والدولة اللبنانية التي تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات علينا سيدفعان ثمنا باهظا للغاية".
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