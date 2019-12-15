نتانياهو: الدولة اللبنانية وحزب الله سيدفعان ثمنا باهظا للغاية اذا تمت مهاجمتنا

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الى اننا "سمعنا قبل عدة أيام مسؤولا كبيرا في الحرس الثوري ال​إيران​ي يهدد مجددا بأن إيران ستدمر ​تل أبيب​، وبهذا هو كشف حقيقة بسيطة مفادها أن ​حزب الله​ هو مجرد أداة إيرانية تعمل من لبنان ضد ​إسرائيل​.

ولفت نتانياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، الى انه "رغم قيام امين عام حزب الله ​السيد حسن نصرالله​ على الفور بنفي تصريحات المسؤول الايراني، أود أن أوضح بأنه لو تجرأ حزب الله على مهاجمة إسرائيل، فهذه المنظمة و​الدولة اللبنانية​ التي تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات علينا سيدفعان ثمنا باهظا للغاية".