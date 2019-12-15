- 1/2
- 2/2
افادت معلومات لقناة "otv" ان محافظ بيروت القاضي زياد شبيب اعطى توجيهاته بإزالة اللوحة الاعلانية على شكل نجمة داوود من وسط المدينة بعد ان انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي واثارت بلبلة كبيرة حول الهدف من وجودها.
كما افادت المعلومات بان اللوحة الاعلانية تابعة لشركة تهتم بالفنون التشكيلية والمصمم الذي وضعها اجنبي.
وقد عملت شرطة بلدية بيروت على ازالتها.
كانت هذه تفاصيل خبر otv: محافظ بيروت اعطى توجيهاته بإزالة اللوحة الاعلانية على شكل نجمة داوود من وسط المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.