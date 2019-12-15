otv: محافظ بيروت اعطى توجيهاته بإزالة اللوحة الاعلانية على شكل نجمة داوود من وسط المدينة

افادت معلومات لقناة "otv" ان ​محافظ​ ​بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​ اعطى توجيهاته بإزالة اللوحة الاعلانية على شكل نجمة داوود من وسط المدينة بعد ان انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي واثارت بلبلة كبيرة حول الهدف من وجودها.

كما افادت المعلومات بان اللوحة الاعلانية تابعة لشركة تهتم بالفنون التشكيلية والمصمم الذي وضعها اجنبي.

وقد عملت شرطة بلدية بيروت على ازالتها.