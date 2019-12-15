تدابير سير ابتداءً من يوم غد لمدة أسبوعين في الصنائع

أعلنت المديريـة العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقـات العامـة أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال صيانة البنى التحتية في شارع إميل إدِّه – ​الصنائع​، مقابل ​وزارة الداخلية والبلديات​، وأجزاء من شارعي سبيرز وروما، وذلك اعتباراً من يوم غد الاثنين 16/12/2019 ولمدة أسبوعين.

وأوضحت أن هذه الأعمال ستؤدي إلى منع المرور خلال فترات الليل فقط، أي من الساعة 18:30 حتى الساعة 6:30 من صباح اليوم التالي.

وطلبت من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً ل​حركة المرور​ ومنعاً للازدحام.