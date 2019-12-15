اعتصام امام مبنى بلدية الدوير احتجاجا على التقنين القاسي للتيار الكهربائي

نفذ اهالي بلدة ​الدوير​ الجنوبية اعتصاما امام مبنى البلدية، احتجاجا على التقنين القاسي للتيار الكهربائي الذي تعاني منه البلدة، حيث يتم التغذية بـ٣ ساعات كل ٩ ساعات، واستنكارًا على التسلط والمزاجية الذي يمارسه احد اصحاب ​المولدات الخاصة​ حيث يفرض تقنين عشوائي ايضا على المشتركين بالرغم من فاتورته الأعلى في المنطقة (٥ إمبير ب١١٠ الاف ليرة).

وألقيت في الاعتصام كلمات لعدد من المواطنين شرحوا فيها معاناتهم جراء التقنين القاسي للتيار الكهربائي وتكبدهم خسائر في منازلهم ومؤسساتهم.

وتحدثوا عن التسلط الذي يمارسه احد اصحاب المولدات الخاصة في الدوير، وما يترتب عن ذلك من فاتورة إضافية تتكبدها جيوبهم في ظل وضع اقتصادي صعب، مطالبين الجهات المختصة في الدولة و​وزارة الاقتصاد​ وبلدية الدوير بمعالجة هذا الوضع السيء ورفع الغطاء عن صاحب المولد ومحاسبته.