أكدت مصادر ​بيت الوسط​ للـ"LBCI" ان مواصفات رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ للحكومة الجديدة لن تتبدل او تتغَّير، وهو يشدد على ضرورة تشكيل حكومة من الاختصاصيين والاختصاصيات تتمكن من التصدى للتحديات الاقتصادية والمعيشية.

واضافت المصادر ان الحريري في حال تكليفه سيعمل على فريق عمل متكامل من اصحاب الاختصاص والخبرة، وان ​كتلة المستقبل​ النيابية ستؤكد على هذا التوجه في ​الاستشارات النيابية​ المقررة غداً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بيت الوسط للـLBCI: مواصفات الحريري للحكومة الجديدة لن تتبدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.