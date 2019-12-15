حسن مراد : لضرورة الاسراع بتشكيل حكومة واستخراج الثروات النفطية ومكافحة الفساد

أكد وزير ​الدولة​ لشؤن التجارة الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​حسن مراد​ على "اهمية استخراج الثروات النفطية والمحافظة على ​الثروة المائية​ التي يطمع العدو الصهيوني فيهم، والذي لا يكف عن محاولات سرقته للثروات ويضغط بين الحين والحين لأن يضغط على اللبنانيين للتخلي عن هذه الثروات".

وفي كلمة له خلال رعايته حفلا خيريا لرابطة ​كاريتاس لبنان​ فرع ​البقاع الغربي​، كشف مراد أنه استبشر خيراً من حراك ​الشباب​ من أجل تغيير الواقع السيء، والخلاص من هذا الفساد الذي ينخر جسد الوطن، نتيجة النظام الطائفي الذي فرضه علينا الاستعمار. واضاف:"نحن مع ​الحراك الشعبي​ ومع ​مكافحة الفساد​، ووقف الهدر واستعادة ​المال​ المنهوب وبناء دولة الشفافية والمساواة والعدالة".

وأكد على أهمية الاسراع في ​تشكيل الحكومة​ اليوم قبل الغد تلتزم برنامج إصلاحي وتلتزم الثوابت الوطنية بمشاركة كل أطياف المكونات اللبنانية، وغير ذلك تكون حكومة عرجاء"، مضيفا:"نريد حكومة تتواصل مع الشقيقة ​سوريا​ لتسهيل مرور المنتوجات اللبنانية للأسواق العربية برسوم مخفضة، ليساهم ذلك في رفع نسبة ​الصادرات​ ولانعاش اقتصادنا".