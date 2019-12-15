اشار رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوّض في تصريح له عبواقع التواصل الاجتماعي حول الاحداث التي جرت مساء السبت في وسط بيروت، الى ان "ما حصل بالأمس من اعتداء على المتظاهرين السلميين في مقابل التساهل إلى حد التواطؤ مع "الميليشيويين" بات يستوجب محاسبة صارمة للمسؤولين المعنيين مهما علا شأنهم".
ورأى معوض ان "إمعان المسؤولين في الكيل بمكيالين سيؤدي حكما إلى تكريس الطلاق بين الدولة والشعب ما يؤدي إلى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع".
كانت هذه تفاصيل خبر معوّض عن احداث ليل السبت: لمحاسبة صارمة للمعنيين مهما علا شأنهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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