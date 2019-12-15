معوّض عن احداث ليل السبت: لمحاسبة صارمة للمعنيين مهما علا شأنهم

اشار رئيس "​حركة الاستقلال​" النائب ميشال معوّض في تصريح له عبواقع التواصل الاجتماعي حول الاحداث التي جرت مساء السبت في ​وسط بيروت​، الى ان "ما حصل بالأمس من اعتداء على ​المتظاهرين​ السلميين في مقابل التساهل إلى حد التواطؤ مع "الميليشيويين" بات يستوجب محاسبة صارمة للمسؤولين المعنيين مهما علا شأنهم".

ورأى معوض ان "إمعان المسؤولين في الكيل بمكيالين سيؤدي حكما إلى تكريس ​الطلاق​ بين ​الدولة​ والشعب ما يؤدي إلى سقوط الهيكل على رؤوس الجميع".