نقابة عمالية فرنسية تدعو لتعليق إضراب قطاع النقل في عطلة عيد الميلاد

اشار السكرتير العام لنقابة العمالية الفرنسية "CFDT" لوران بيرجر الى إن النقابة تعارض ​إضراب​ العاملين في ​قطاع النقل​ خلال فترة ​عيد الميلاد​ لكنها ستدعو لتحركات احتجاجية أخرى في كانون الثاني إذا لم تتراجع ​الحكومة​ عن خطة إصلاح نظام التقاعد التي تدعو إلى مزيد من سنوات العمل.

وقال بيرجر لصحيفة جورنال دو ديمانش "لنكن واضحين، لا يريد عمال ​السكك الحديدية​ "من أعضاء CFDT" وقف الخدمة خلال العطلات. ثم في كانون الثاني إذا لم يتغير النص (المتعلق بالتعديلات) فإن "CFDT" ستواصل حشد الناس".

وقال رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ يوم الأربعاء إن على المواطنين العمل عامين إضافيين من أجل الحصول على معاش كامل، ليثير بذلك رد فعل عدائيا من النقابات العمالية التي قالت إنها ستصعد من وتيرة الإضرابات لحمله على العدول عن موقفه.

ولم تشارك "CFDT" في الإضراب الذي تسبب في فوضى في النقل في أنحاء البلاد منذ الخامس من كانون الأول لكنها قالت إن الحكومة تجاوزت بذلك "خطا أحمر" ودعت أعضاءها للمشاركة في ​الاحتجاجات​ يوم الثلاثاء.